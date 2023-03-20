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Çayırova’da dostluk kazandı

Çayırova Belediyesi basketbol takımı, Çayırova’da ağırladığı Gaziantep Gençlik Gelişimspor ile karşı karşıya geldi. Çayırova Belediyesi’nin 89-76 üstünlüğü ile sonuçlan maça dostluk görüntüleri damga vurdu.

Çayırova'da dostluk kazandı

20 Mart 2023 Pazartesi 11:51



Türkiye Basketbol 2.Ligi 15. hafta müsabakasında karşılaşan Gaziantep Gençlik Gelişim-Çayırova Belediyesi maçı uzun süre hafızalara kazınacak görüntülere sahne oldu. Mücadeleden 89-76 skorla Çayırova Belediyesi galip ayrılsa da maçın tek kazananı dostluk oldu.

ÇİFTÇİ’YE ANLAMLI HEDİYE
Gaziantep Gençlik Gelişim Kulübü’ne tesislerini açarak tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’a maç öncesi hediye takdim edildi. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu bir kez daha gösteren Çiftçi’ye 41 numaralı milli takım formasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Ligi Müdürü Erkan Hacıoğlu takdim etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Oktay Yılmaz, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’a kitap hediye etti. Federasyon yetkilileri zor zamanlarda birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederek rakiplerine kapılarını açtıkları için Çiftçi ve Önal’a teşekkür etti.

GAZİANTEP’TEN TEŞEKKÜR PANKARTI
Gaziantep Gençlik Gelişim Kulübü sahaya “Çayırova Belediyesi ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz’’ pankartıyla çıktı. Gaziantep ekibinin bu hareketi Çayırova’lı sporseverlerden alkış topladı. Çayırova’lı sporseverler maç önü ve maç sonu iki takımı da tribüne çağırdı. 

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