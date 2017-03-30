Çayırovalı Öğrenciler Yazarla Buluştu

Çayırova Belediyesi, kitap okumayan çocuk kalmasın ilkesiyle yola çıktığı “ Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesiyle Çocuk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Nehir Aydın Duman’ı konuk etti. Çayırova’lı öğrencilerle söyleşide bir araya gelen ünlü yazar minik okurlarına kitapları ve yazarlık hakkında merak edilenleri anlattı.

Çocuk Edebiyatı Yazarı Nehir Aydın Gökduman’dan Yazarlık Hikayeleri

“Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesiyle ilçemizde eğitim alan 4. Sınıf öğrencilerini, her ay farklı bir yazar ile buluşturmaya devam eden Çayırova Belediyesi, program çerçevesinde bu ay Yunus Ergüz ve İstiklal İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Söyleşinin konuğu ise Seçkin Çocuk Edebiyatı yazarı Nehir Aydın Gökduman’dı. Önce kendini çocuklara tanıtarak söyleşiye başlayan yazar, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocukluk döneminden itibaren yazarlığa ilgisi olduğundan bahseden yazar, bu isteğinin altında, kitap okumayı çok sevmenin, olduğunu ifade etti. Öğrencilerle söyleşi sırasında, yazarlık anılarını paylaşan Gökduman; slayt ve sunumlarıyla söyleşisini renklendirdi. Öğrencilerden yöneltilen “ Nasıl yazar olmaya karar verdiniz?” sorusuna küçük yaşlarda kaleme aldığı “Serçe Kardeş” şiirini okuyarak cevap veren Nehir Aydın Gökduman, devamında öğretmeniyle olan diyaloğunu anlatarak, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Kitap okumanın önemine sık sık vurgu yapan yazar, okumak her zaman önemli ama yazar olmak isteyen öğrencilerimiz için ayrı bir ehemmiyeti olduğunu söyledi. Belediye Kültür Salonunda gerçekleşen söyleşide, öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, duygularını ifade eden yazar, söyleşinin sonunda öğrencilerin okumuş oldukları kitapları imzaladı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler günün anısına fotoğraf çektirdi.