Çayırova'ya 90 Milyonluk Yatırım





Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanda yaptıkları çalışmalarda çok önemli bir yol kat ettiklerini açıkladı. 90 Milyonluk dev yatırımla “Türkiye’nin bütçesine göre eğitime, spora, sosyal ve kültürel alanlara en büyük yatırımı yapan belediyesiyiz” diyen Demirci, Çayırova’nın 2018’e kültür ve yaşam şehri olarak merhaba diyeceğini belirtti.





Çayırova 3 Yılda Eğitsel, Sportif, Sosyal ve Kültürel Projelerle Sınıf Atlıyor.





Çayırova’da büyük altyapı, üstyapı ve diğer belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirerek şehirde ciddi bir değişim, dönüşüme imza atan başkan Demirci, kent kültürünün, kentleşmenin ve kentlilik bilincinin oluşması adına da dev projeleri hayata geçiriyor.





4K Formülünün İlk Ayağı “Kent Park”









Başkan Demirci’nin 4K ile formüle ettiği Kent Park, Çayırova Kültür Merkezi, Şekerpınar Kültür Merkezi ve Kent Meydanı projeleri bir bir hayata geçiriliyor. İlçenin Yenimahalle kavşağı girişinde yer alan Kent Park Projesi yaklaşık 10 Milyonluk yatırımla 3 ay önce başlamıştı. İçinde halkın faydalanacağı açık-kapalı kafe restoran alanları, 4.000 metrekare üzerinde yeşil alana sahip çocuk oyun parkları ve aile spor alanları, alışveriş mekanları, modern ibadethanesi, havuz başı yürüyüş yolları olan ve çok önemli bir ihtiyacı giderecek olan Kent Park hızla yükseliyor.





35 Milyon Liralık Kültür Merkezi Kocaeli’nin En Büyüğü

Hemen yanı başında yaklaşık 35 Milyon Liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezinin de inşaat çalışmaları başladı. 28.000 metrekare alana sahip Kültür Merkezi projesinde 800 kişi kapasiteli salon, 4 sinema salonu, 2 nikah salonu ve ilçe kütüphanesi bulunuyor. Anaokulu çağından Üniversiteye kadar her yaştan öğrenciye eğitim, spor ve kültürel imkanlar sunan Anne-Çocuk Kulübü, Bilgievi ve Gençlik Merkezide Kültür Merkezi Projesinin önemli unsurları arasında yer alıyor.





Şekerpınar Kültür Merkezi





Bir diğer kültür yatırımı ise Şekerpınar’da yaklaşık 15 Milyonluk yatırımla hayata geçiyor. İçerisinde 600 kişilik düğün salonu, öğrenciler ve velilere yönelik eğitim, spor, kültür ve sosyal faaliyetler için son derece modern derslikler, çok amaçlı salon ve sanat, müzik atölyeleri yer alıyor.





2 Yılda 5 Yeni Semt Konağı





Demirci’nin 3 yılda bu alanda yaptığı ve yapacağı yatırımın en önemli ögelerinden biride şehrin 5 ayrı mahallesine konuşlandırdığı Semt Konakları oluyor. 2 yılda 5 mahallede 5 farklı Semt Konağını hizmete açan Demirci, yıl sonuna kadar Çayırova’nın 9 mahallesinde Semt Konağı hedefine başlattığı yatırımlarla ulaşacak. Yaklaşık 15 Milyon Liralık Semt Konakları yatırımlarıyla Sosyal Belediyeciliğind e Çayırova’da en güzel örneklerinden birisini sergiliyor.

Kamu Yatırımları Açısından Hız Rekoru





Çayırova Belediyesi 35 derslikli Yenimahalle İlkokulu ve 24 derslikli Çayırova Ortaokulu’nu da maliyetini tamamen kendi kaynaklarından karşıladığı 12 Milyonluk yatırımı da eğitimin hizmetine sundu. 6 ay gibi bir sürede özellikle kamu yatırımları açısından bir rekora imza atan Çayırova Belediyesi en kısa sürede okulu tamamlayarak eğitime açtı.





2 Kapalı Spor Salonu, 1 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tamamlanıyor





Çayırova Belediyesi 90 Milyon Lirayı bulan dev yatırımların yanı sıra Büyükşehir Belediyesiyle de 2 kapalı spor salonu ve 1 yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına hızla devam ediyor. Bu yıl içerisinde devreye girecek yarı olimpik yüzme havuzu Akse Mahallesi’nde yükseliyor. Kapalı Spor Salonlarından birisi Emek Mahallesi’nde inşa edilirken bir diğeri ise Cumhuriyet Mahallesinde devam ediyor. Çayırova Belediyesi 90 Milyonluk yatırımın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 1 yıl içinde devam eden yatırımlarla ilçenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel bir kent kimliği kazanması yolunda ilerliyor.





Demirci, “En Çok Yatırım Yapan Belediyeyiz”





“Günümüzde belediyecilik hizmetleri farklılık ve çeşitlilik kazandı. Altyapı-üstyapı, çevre ve benzeri gibi çalışmalar klasik belediyecilik hizmetleridir. Bunların yanında halkın eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel alanlardaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermek durumundayız. Bu bizim işimizdir veya bu bizim işimiz değildir diye iş ayrımı yapamayız. Halkımızın günlük hayatını kolaylaştırma adına her alanda varız. Ve onların gözünde çözümün adresiyiz. Belediye olarak bizden büyük beklentileri var. Direk bize bağlı olmasa bile eğitim, sağlık ve benzeri tüm ihtiyaçları gidermek için çözüm üretiyoruz. Hem Büyükşehir’imizl e hem de Ankara’yla uyum ve koordinasyon içinde hizmet veriyoruz. Türkiye’nin bütçesine oranla eğitim, kültür ve spora en çok yatırımı yapan belediyesiyiz. Büyükşehir’in aynı alanda hayata geçirdiği yatırımları da hesaba kattığımızda 2018’e eğitim, spor, kültür ve yaşam şehri olarak merhaba diyeceğiz. Bu fiziki yatırımların yanı sıra Anaokulundan Üniversiteye kadar bütün çocuklarımıza ve gençlerimize hitap eden ve hem onların akademik okullarındaki derslerine destek olmak hem de kişiliklerinin, sağlam karakterlerinin oluşmasını sağlamak adına sosyal, kültürel projeleri hayata geçiriyoruz.” dedi.





