Çayırova'ya Tıp Merkezi !

6 kat olarak inşa edilen tıp merkezinin içinde; Acil Servis Hizmeti, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, KBB, Radyoloji ve Göz hastalıkları mevcut. Bunun yanı sıra hastanenin müdürlüğünü Çayırova’nın tanınmış doktorlarından Ali Öncü yapmakta.. Çayırova için sağlık açısından büyük bir adım olan Derman Tıp Merkezi açılışına Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman,Belediye başkanı Şevki Demirci,Ak parti il yönetim kurulu üyesi İdris Demir,Ak parti il yönetim kurulu üyesi Aysin Balcılar,Ak parti ilçe başkanı Zafer Kılıç,Ak parti SKM Başkanı İsmail Ballı,Ak parti ilçe kadın kolları başkanı Hacer Banu Çürüksulu Demir, Ak parti ilçe gençlik kolları başkanı İbrahim Güler,Demokrat parti İlçe başkanı Kurban Aktaş, Yenimahalle muhtarı Handan Cengiz Polat , Medcity hastanesi yönetim kurulu başkanı Gürkan Akgün, merkez hastanesi baş hemşiresi Canan Karahan Saral, Gebze Düzceliler dernek başkanı, Cemal Yeşilyurt, Macit Kardeş, ak parti Meclis üyeleri Şaban Güllüce, Murat Karaca, Mehmet Bayındır, Cemil Göksu, Arif Şentürk, Filiz Ayyıldız, Muhammet Demirtaş, Murat Tunç, Sefa Yılmaz, Siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gebze Belediyesinin mehteran takımının gösterileriyle birlikte yürüşler başladı.





Açılış konuşmasında Çayırova’ya böyle bir tıp merkezi kazandırdıklarını ifade eden doktor Ali Öncü,kendilerini yalnız bırakmayan ve hep destek veren Çayırova protokolüne ve Çayırova halkına teşekkür etti.Doktor Ali Öncü’nün ardından mikrofona gelen Çayırova Ak parti ilçe başkanı Zafer Kılıç,artık Çayırovanın kabuğuna sığmadığını belirterek İnşallah değerli hocamız Ali Öncü ve ekip arkadaşları halkımızın sağlığı ile ilgili konularda yükümüzü biraz daha azaltacaklar .Derman Tıp merkezi Çayırovamız için hayırlı olur,önceliğimiz tabiki halkımızın sağlıklı huzurlu bir şekilde hayat sürdürmesi diyerek Ali Öncü ve arkadaşlarına başarılar diledi.Daha sonra kısa bir selamlama konuşması yapan Çayırova belediye başkanı Şevki Demirci,Derman tıp merkezinin Çayırova halkımızın sağlığı konusunda güzel hizmetler yapacağından eminim,Ali Hocamız zaten bölgemizin tanınmış deneyimli bir hekimi.İnşallah bu tıp merkezimiz sağlık konusunda büyük bir açığı kapatacak,Çayırovanın en çok göç alan ilçelerden birisi olduğunuda kaydeden başkan Demirci,tıp merkezinin açılışında Çayırova devlet hastanesininde 60 dönüm arazi üzerine yapılacağının müjdesini verdi.

Derman Tıp ,Merkezinin açılış organizasyonunu üstlenen Ferdi Gülseven Organizasyon’da vatandaşların takdirini topladı.