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CEMİL YAMAN TÜMSİAD’I ZİYARET ETTİ

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından düzenlenen ve birbirine yakın sektörlerin bir araya getirildiği kahvaltı programlarının bu haftaki konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’dı.

CEMİL YAMAN TÜMSİAD'I ZİYARET ETTİ

27 Mart 2017 Pazartesi 10:32

 AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sadece ülkemizin değil tüm gönül coğrafyamızın büyük Türkiye’nin varlığını önemsediğini, 16 Nisan’da yapılacak referandumun bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yürütmedeki çift başlılığın ortadan kalkacağını anlattı.
TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, üyeleriyle kahvaltı ve karşılıklı diyalog şeklinde yapılan toplantılarının bu haftaki konuklarının AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayın Cemil Yaman’ın olmasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Başkan Korkmaz, yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği programlara mevcut üyelerinin yanı sıra, yeni üye adaylarının da davet edildiğini, onlarında TÜMSİAD ailesiyle tanışma fırsatı bulduklarını ifade etti.  

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