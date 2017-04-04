ÇİLER'in BAŞARISI..

“YILIN EN BAŞARILI TİCARET ODASI BAŞKANI”, YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ NAİL ÇİLER’İN OLDU.

Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Levent Wyndham Grand Otel’de, 17 yıldır geleneksel olarak düzenlenen “İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde, “Yılın En Başarılı Ticaret Odası Başkanı” seçildi.

Verilen ödüller ile bölgemizin ağırlığının hissedildiği gecede, “Yılın Valisi Ödülünü”, Kocaeli Valisi . Hasan Basri Güzeloğlu”, “Yılın Üniversitesi dalında ödülü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof Dr Haluk Görgün” ve “Sanayi ve Üretime katkı ödülünü Gosb Baskani Sn. Vahit Yıldırım”aldı. “Yılın En Başarılı Ticaret Odası Başkanı” ödülünü alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve diğer başarılı yöneticiler görkemli bir gece yaşattı.

Gecede yılın bürokratı ödülü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sn. İbrahim Kalına verilirken, yılın en başarılı yöneticileri, iş kadınları, eğitim kurumları, sosyal sorumluluk projeleri, sinema filmi yapımcıları, kültür ve sanat temsilcileri ödülleri ile buluştu. Yılın Sabah Haber Programı ödülüne layık görülen Nihan Günay, Yılın Türk Halk Müziği Yorumcusu seçilen Bülent Serttaş ve Yılın Haber Merkezi ödülünü kazanan Atv Haber’den Cem Öğretir, ödüllerini Nail Çiler'in elinden aldı.







Geceye Bergüzar Korel, İrem Derici, Burcu Güneş, Onur Akın, Betül Demir, Sinan Özen, Ahmet Selçuk İlhan, Oğuzhan Koç, Yavuz Seçkin, Eypio-Burak King, Harun Kolçak, Çağla Şikel gibi değerli bir çok sanatçı katılıp, ödül alırken, haber ve TV kategorisinde; A haber, TRT Müzik, Emre Karayel, Didem Arslan, Hande Fırat, Seren Serengil-Cengiz Semercioğlu, Cem Öğretir, Deniz Bayramoğlu, Oylum Talu, Nihan Günay, Müge Anlı, O ses Türkiye, Üç Adam ödüle layık görüldü.

Dizi, tiyatro ve sinema kategorisinde ise Kerem Alışık, Zerrin Tekindor, Oya Başar, Çetin Tekindor, Onur Akın, Vatanım sensin ekibi, Ece Gürsel gibi spor ve sanat camiasının önde gelen bir çok ismi ödül aldı.