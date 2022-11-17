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Çınarlar Büyükşehir’in ‘Hayatın İçindeyim’ projesiyle hayat buluyor

Büyükşehir’in Hayatın İçindeyim Projesi kapsamında çınarlarımız, Çanakkale Şehitliğine duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi

Çınarlar Büyükşehir'in ‘Hayatın İçindeyim' projesiyle hayat buluyor

17 Kasım 2022 Perşembe 11:18


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatın İçindeyim’ Projesiyle 55 yaş üstü vatandaşlarımızı Çanakkale’ye götürdü. Çanakkale Savaşları, Gelibolu Tarihi Alanı, kültürel ve manevi değerlerin, doğal dokunun, bölge coğrafyasının gelecek kuşaklara aktarılması ve Çanakkale ruhunun işlenerek kalıcı eserlerin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan gezide çınarlar duygu dolu anlar yaşadı, böyle kutsal bir mekânı gezdikleri için çok memnun kaldıklarını belirtti. 

KAHRAMANLIK DESTANININ YAZILDIĞI YER; ÇANAKKALE 

Türk tarihinin dönüm noktası olan ve kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Şehitlik alanını görme şansını yakalayan büyüklerimiz, rehber eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na geçti. Bu alanda ilk olarak “1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi” gezildi. Cepheden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatlar, hastanelerdeki laboratuvar çalışmaları, askerlere yapılan ağız ve diş tedavileri, yaralı asker koğuşlarının canlandırıldığı müze vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Geziye katılan çınarlar, Çanakkale Muharebelerinin cephe gerisinde devam eden sağlık hizmetlerini öğrenme fırsatı buldu. 


ÇANAKKALE’Yİ GEÇİLMEZ KILAN TOPRAKLAR

Gezide; Çanakkale'yi geçilmez kılan 19. Tümen'e bağlı 57. Alay Şehitliği(Bomba Sırtı), Conk Bayırı, Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı, Kocadere Sargı yeri şehitliği, Kemal yeri Alçı Tepe Hilal’i Ahmer müzesi, Çanakkale Şehitler abidesi ve şehitlikler ziyaret edildi.  


ŞEHİTLİK ALANINDA DUYGUSAL ANLAR

Gezinin en unutulmaz anları ise Çanakkale Şehitliği’nde yaşanıyor. Kocaelililer, burada vatanın nasıl kurtarıldığını yakından görme şansı buluyor. Duygu selinin yaşandığı, gözlerin dolduğu alanda, canları pahasına Çanakkale’yi ve vatanı geçilmez kılan şehitlerimiz için dualar edildi.


HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” Projesi fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu tür faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten yetkililer vatandaşlarımızın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabileceği belirtti.


Bülten No: 2019

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