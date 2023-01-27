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"Çizgi film izleyemiyorum" diyerek SEDAŞ'ı aradı

Dilovası'nda yapılan planlı elektrik kesintisi sebebiyle, SEDAŞ'ın çağrı merkezindeki müşteri temsilcisine, "Çizgi film izleyemiyorum. Elektrik ne zaman gelecek?" sorusunu soran küçük çocuğu, SEDAŞ'ın yöneticileri ziyaret etti.

27 Ocak 2023 Cuma 18:45

  Dilovası ilçesinde SEDAŞ tarafından yapılan planlı elektrik kesintisi hakkında çağrı merkezini arayan ailesinin konuşmasına dahil olan 3 yaşındaki Uğur Ali Demir, "Çizgi film izleyemiyorum abla. Elektrik ne zaman gelecek?" diye sordu. Demir, SEDAŞ müşteri temsilcisine elektrik verilene kadar resim çizme ve boyama sözü verdi. Elektrikler gelene kadar yaptığı resim ve boyamaları SEDAŞ WhatsApp hattına atan minik Demir’i, kurumun Çağrı Merkezi Koordinasyon yöneticileri ile Dilovası Bölge Yöneticisi Burak Yılmaz ziyaret etti. Uğur Ali, çizdiği resimleri SEDAŞ yöneticilerine hediye etti. 
  


İHA
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