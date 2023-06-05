Konserin sonunda sahneye çıkan Ali Yıldırım Sezer, çocukları, ailelerini ve Şef Turan Yüksel'i tebrik ederek, salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. KOCAELİ (İHA)
Çocuk korosunun konseri tam not aldı
Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu’nun Kervansaray Kültür Yapısı'nda gerçekleştirdiği konser, salondaki dinleyicilerden tam not aldı.
Konserin sonunda sahneye çıkan Ali Yıldırım Sezer, çocukları, ailelerini ve Şef Turan Yüksel'i tebrik ederek, salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. KOCAELİ (İHA)