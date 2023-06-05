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Çocuk korosunun konseri tam not aldı

Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu’nun Kervansaray Kültür Yapısı'nda gerçekleştirdiği konser, salondaki dinleyicilerden tam not aldı.

Çocuk korosunun konseri tam not aldı

05 Haziran 2023 Pazartesi 13:17

Mehmet Akif Kültür Merkezin'de düzenlenen Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu konseri; sahne performansıyla izleyicilerin takdirini kazandı. Salondaki yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel şarkılar seslendiren çocuklara alkışları ile destek oldu.

Konserin sonunda sahneye çıkan Ali Yıldırım Sezer, çocukları, ailelerini ve Şef Turan Yüksel'i tebrik ederek, salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. KOCAELİ (İHA)


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