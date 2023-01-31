Çocuklar Keçeden Duvar Süsleri Yaptı Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği "Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalışıyor" etkinlikleri, keçe duvar süsü atölyesi ile başladı.

31 Ocak 2023 Salı 14:35