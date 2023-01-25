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Çocuklar sanat ve eğlence atölyelerinde

Kocaeli'de öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen sanat ve eğlence atölyeleri ikinci gününde de devam ediyor. Erken saatlerde de Kocaeli Kongre Merkezi'nde hazır bulunan minikler, eğlence dolu anlar geçiriyor.

Çocuklar sanat ve eğlence atölyelerinde

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:31

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen atölye etkinlikleri İzmit'e Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ve Selim Sırrı Paşa salonlarında kurulan eğlenceli atölyeler, etkinliklerin ikinci gününde de öğrencilerle doldu taştı. Çocuklar, Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilen Masal Saati Atölyesi’ne adeta koşarak geldi. Minikler, Nazlı Çevik Azazi’nin anlattığı masalı hep birlikte dinledi. Masal Saatinin bir başka konuğu ise Berfin Sıla Kepez oldu. 
   
 Kendi mühürlerini yaptılar 
 Masal Mühür Atölyesi'nde mühür yapımını öğrenen minikler, ardından duygu dünyalarından hareket ederek kendi mühürlerini oluşturdu. Atölye etkinlikleri içinde yer alan taş boyama, origami, geleneksel oyuncak yapımı, cam altı resim, ıhlamur baskı ve kaşık kukla atölyelerinde de birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirildi. 


İHA
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