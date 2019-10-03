banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Coşkun Döner’e açılış töreni

Türkiye genelinde 200 şubesi olan Ekrem Coşkun Döner Gebze şubesinin açılış töreni 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Coşkun Döner'e açılış töreni

03 Ekim 2019 Perşembe 17:23

 “Ne yediğini bilmek herkesin hakkı” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye genelinde 200 şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner, AK Parti Gebze Belediye Meclis Üyesi Ahmet Malkoç’un işletmeciliği ile Gebzelilerin hizmetine açılacak. AK Parti Gebze’nin genç meclis üyelerinden Ahmet Malkoç’un, Gebze’ye getirdiği ve Türkiye’de marka olan döner firmasının açılış töreni 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Dostlar İş Hanı, NO:6/C adresinde yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Gebze’ye bu eşsiz lezzeti getiren Malkoç, açılış törenine tüm Gebzelileri davet ediyor. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da öncelik yayanın Darıca’da öncelik yayanın
Başkan Şayir, Kömürcüler Dilovası’nda tarihe karışacak Başkan Şayir, Kömürcüler Dilovası’nda tarihe...
Çiftçi, mahalle mahalle Çayırova’yı dinliyor Çiftçi, mahalle mahalle Çayırova’yı dinliyor
Darıca'da Balık Tezgahları Denetim Altında Darıca'da Balık Tezgahları Denetim Altında
Darıca’da çalışmalar hız kesmiyor Darıca’da çalışmalar hız kesmiyor
Başkan Çiftçi Kitap Fuarı'nı tanıttı Başkan Çiftçi Kitap Fuarı'nı tanıttı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Darıca’da öncelik yayanın
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında Darıca’da...

Haberi Oku