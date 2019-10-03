Coşkun Döner’e açılış töreni

“Ne yediğini bilmek herkesin hakkı” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye genelinde 200 şubesi bulunan

Ekrem Coşkun Döner

, AK Parti

Gebze

Belediye Meclis Üyesi

Ahmet Malkoç

’un işletmeciliği ile Gebzelilerin hizmetine açılacak. AK Parti Gebze’nin genç meclis üyelerinden

Ahmet Malkoç’un

, Gebze’ye getirdiği ve Türkiye’de marka olan döner firmasının açılış töreni 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Dostlar İş Hanı, NO:6/C adresinde yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Gebze’ye bu eşsiz lezzeti getiren Malkoç, açılış törenine tüm Gebzelileri davet ediyor.