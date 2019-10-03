Coşkun Döner’e açılış töreni

03 Ekim 2019 Perşembe 17:23
“Ne yediğini bilmek herkesin hakkı” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye genelinde 200 şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner, AK Parti Gebze Belediye Meclis Üyesi Ahmet Malkoç’un işletmeciliği ile Gebzelilerin hizmetine açılacak. AK Parti Gebze’nin genç meclis üyelerinden Ahmet Malkoç’un, Gebze’ye getirdiği ve Türkiye’de marka olan döner firmasının açılış töreni 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Dostlar İş Hanı, NO:6/C adresinde yoğun katılımla gerçekleştirilecek. Gebze’ye bu eşsiz lezzeti getiren Malkoç, açılış törenine tüm Gebzelileri davet ediyor.
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