Darıca Belediye Meclisine Seçilen İsimler

Darıca Belediye Meclisine seçilen isimler belli oldu.

Darıca’da kazanan meclis üyeleri listesine bakıldığında seçimi kazanan AK Parti’nin 16 artı 3 kontenjan adayı ile Darıca Belediye Meclisi’nde yer alacağını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ise Darıca Belediye Meclisi’nde 12 meclis üyesi ile yer alacak.

Bülent Koçak Ak Parti

Selim Özkan CHP

A.Hakan Hocaoğlu Ak Parti

Göknur Bektaş CHP

İsmail Ramazanoğlu Ak Parti

Hülya Kodek Ak Parti

Aydın Işık CHP

C. Teyyar Demirday Ak Parti

Şadi Güven CHP

A.Naci Yılmaz Ak Parti

Aynur Şen CHP

Hakan Kartal Ak Parti

Nuran Kurşun Ak Parti

Özkan Sarıtoprak CHP

Fikret Ağbaba Ak Parti

Rahime Turgut CHP

Mustafa Çavuş Ak Parti

Tuncer Saltaş CHP

H. İbrahim Kocagöz Ak Parti

Melikşah Tosun Ak Parti

Erol Ada CHP

Nafiz Çığlık Ak Parti

Osman Demir CHP

Derya Akbaba Ak Parti

Cevat Yalçın CHP

Ahmet Güler Ak Parti

İsrafil Gökbulan Ak Parti

Mustafa Yılmaz CHP

Kont. Abdüllatif Özkan Ak Parti

Kont. Hüsamettin Ergül Ak Parti

Kont. Cüneyt Şentürk Ak Parti

AK PARTİ: 19

CHP 12