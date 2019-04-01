Darıca Belediye Meclisine Seçilen İsimler

Bülent Koçak Ak Parti
Selim Özkan CHP
A.Hakan Hocaoğlu Ak Parti
Göknur Bektaş CHP
İsmail Ramazanoğlu Ak Parti
Hülya Kodek Ak Parti
Aydın Işık CHP
C. Teyyar Demirday Ak Parti
Şadi Güven CHP
A.Naci Yılmaz Ak Parti
Aynur Şen CHP
Hakan Kartal Ak Parti
Nuran Kurşun Ak Parti
Özkan Sarıtoprak CHP
Fikret Ağbaba Ak Parti
Rahime Turgut CHP
Mustafa Çavuş Ak Parti
Tuncer Saltaş CHP
H. İbrahim Kocagöz Ak Parti
Melikşah Tosun Ak Parti
Erol Ada CHP
Nafiz Çığlık Ak Parti
Osman Demir CHP
Derya Akbaba Ak Parti
Cevat Yalçın CHP
Ahmet Güler Ak Parti
İsrafil Gökbulan Ak Parti
Mustafa Yılmaz CHP
Kont. Abdüllatif Özkan Ak Parti
Kont. Hüsamettin Ergül Ak Parti
Kont. Cüneyt Şentürk Ak Parti
AK PARTİ: 19
CHP 12