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Darıca Belediyesi, İstihdam Fuarı düzenledi

60 FİRMANIN STANT AÇTIĞI FUAR, İŞ ARAYANLARLA İŞVERENLERİ BULUŞTURDU. Darıca Belediyesi tarafından iş arayan ve işverenleri buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İstihdam Fuarı’na oldukça yoğun bir katılım olurken binlerce vatandaş aradığı işi bulma fırsatı yakaladı.

Darıca Belediyesi, İstihdam Fuarı düzenledi

16 Ekim 2023 Pazartesi 10:59

İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, ikincisini düzenlediği İstihdam Fuarı’nda iş arayanlarla işverenleri buluşturdu. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde İŞKUR işbirliğinde düzenlenen fuarda bölgemizde bulunan firmalar ile organize sanayi bölgelerindeki işletmelerden 60 firma personel alımı için stant açtı. Fuara gelenler iş imkanlarına bakarken, fuar gün boyunca binlerce vatandaşı ağırladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte fuarı ziyaret ederek standları gezip firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

İŞVEREN İLE İŞ ARAYAN ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ

Amaçlarının istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca ve Gebze bölgesinin iş imkanlarının bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek, “Darıca Belediyesi olarak istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz. Daha önce düzenlediğimiz fuarda çok güzel geri dönüşler aldık. Birçok vatandaşımızın iş sahibi olmasına vesile olduk. Darıca Belediyesi İstihdam Ofisi ile zaten işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuruyorduk. İŞKUR ile ortak düzenlediğimiz İstihdam Fuarı ile de güzel bir ortamda iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. İnanıyorum ki iş arayan vatandaşlarımız istedikleri işi bulacaklar” diye konuştu.

ÖRNEK BİR FUAR

Fuarı ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da istihdama katkı sunan Darıca Belediyesi’ni tebrik ederek “Kocaeli bir sanayi kenti. Darıca ve Gebze bölgesi de birçok iş imkanını barındıran ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir bölge. İstihdam fuarı örnek bir proje. Darıca Belediyemizi tebrik ediyorum. İş arayanlarla işverenleri güzel bir ortamda buluşturdular. İnşallah herkes aradığı işi bulur” dedi.





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