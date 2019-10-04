banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Belediyesi’nden işçilere müjde

Darıca Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Darıca Belediyesi'nden işçilere müjde

04 Ekim 2019 Cuma 10:39

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi ve gelir gider tablosu belirlendi. 169 Milyon 862 bin TL olarak kabul edilen 2020 yılı bütçesiyle ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önümüzdeki yıl hedeflenen bütçeyi en az yüzde 85 oranında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Mecliste stratejik plan ve performans programı da yapılan oylamayla kabul edildi.

İŞÇİLERE ZAM MÜJDESİ

Ekim ay meclisinde KHK’lı işçilere zam müjdesi de veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, işçilere brüt 420 TL zam yapılacağını açıkladı. Emeğe saygı duyduklarını ifade eden Başkan Bıyık, “İşçi kardeşlerimize daha önce söz verdiğimiz gibi ücretlerinde iyileştirme yapıyoruz. 696 Sayılı KHK ile kamuya alınan personeller ile diğer çalışanlar arasında olan ücret dengesizliğini bir nebze olsa azaltmak ve hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz.  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Darıca Kent A.Ş Yönetimiyle birlikte yapmış olduğumuz titiz çalışma neticesinde belediye bütçesinin imkanları ölçüsünde maksimum tutar hesap edilerek toplam 514 çalışanımıza kişi başı brüt 420 TL ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Sosyal yardım paketi olarak belirlenen ücret 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle ödenecektir” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Coşkun Döner’e açılış töreni Coşkun Döner’e açılış töreni
Darıca’da öncelik yayanın Darıca’da öncelik yayanın
Başkan Şayir, Kömürcüler Dilovası’nda tarihe karışacak Başkan Şayir, Kömürcüler Dilovası’nda tarihe...
Çiftçi, mahalle mahalle Çayırova’yı dinliyor Çiftçi, mahalle mahalle Çayırova’yı dinliyor
Darıca'da Balık Tezgahları Denetim Altında Darıca'da Balık Tezgahları Denetim Altında
Darıca’da çalışmalar hız kesmiyor Darıca’da çalışmalar hız kesmiyor
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Coşkun Döner’e açılış töreni
Türkiye genelinde 200 şubesi olan Ekrem Coşkun Döner Gebze şubesinin açılış töreni 5 Ekim Cumartesi...

Haberi Oku