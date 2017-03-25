Darıca Dünyaya Tanıtılacak..



Kaymakamdan Önemli Açıklamalar



Darıca Kaymakamı Ömer Karaman sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin tarih, kültür ve doğa turziminden en önemli işçelerinin başında Darıca geliyor. İstanbul'un yanı başında Sabiha Gökçen Havalimanına çok yakın dünyaca bilinen Darıca Kuş Cenneti tarihi kaleleri temiz sahilleri, doğal güzelliğiyle bir cazibe ve dinlenme merkezi darıcayı dünyaya tanıtmak için Gebze Ticaret Odasının Katıldığı Hannover Fuarında stand açacağız herkesi Darıcayı tanımaya keşfetmeye çağrıyorum dedi. Kaymakam Ömer Karaman'ın Resort Hotel de yaptığı çalışmaları aşağıdan izleyebilirsiniz.





İLK TOPLANTIYA KİMLER KATILMIŞTI

DARICA’DA KAYMAKAM ÖMER KARAMAN TARAFINDAN KURULMASI PLANLANAN TURİZM BÜROSU VE BU BÜROYA BAĞLI TURİZM BİRLİĞİ İÇİN HAGSAGONE OTEL’DE BİR ARAYA GELEN OTEL SAHİPLERİ VE SOSYAL TESİS TEMSİLCİLERİ İLE İLK GİRİŞİM GERÇEKLEŞTİ. TOPLANTIYA YAPI KREDİ SOSYAL TESİSLERİ ADINA ÜZMEZ, EMSA PLACE ADINA ERKAN TUTGUN, BASIN İLAN KURUMU VE TATİL KÖYÜ ADINA MEHMET MENTE, İŞ BANKASI SOSYAL TESİSLERİ ADINA ZEKİ ÖZDEN, PARADİSE İSLAND OTEL ADINA SEÇKİN ŞİRİN, GARANTİ BANKASI SOSYAL TESİSLERİ ADINA İBRAHİM ERSAN, CUCİ OTEL ADINA HAKAN TURAM, BEKİR OTEL ADINA EBRU AKTAŞ, ELİT OTEL ADINA BARIŞ KAHRAMAN KATILIRKEN DAVETLİLERE EVSAHİPLİĞİNİ HEGSAGONE OTEL ADINA ZEKİ ETYEMEZ YAPTI. TOPLANTIDA OLUŞTURULACAK BİRLİK ADINA ÖNCÜ OLARAK KOCAELİ TURİZM İL MÜDÜRÜ ADNAN ZAMBURKAN, DARICA KAYMAKAMI ÖMER KARAMAN, DARICA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ HASAN AYDOĞAN, GEBZE TİCARET ODASI GENEL SEKRETERİ MUSTAFA SEKİN VE BAYRAMOĞLU SEVENLER DERNEĞİ ADINA METİN İNAN YER ALDILAR. TURİZM BİRLİĞİ VE BÜROSUNU OLUŞTURMAK ÜZERE OLUŞTURULAN PLATFORMUN SEKRETERYALIĞINA DARICA KAYMAKLIĞI’NDAN HAYRETTİN KARASIU GÖREVLENDİRİLDİ. BİRLİK KARASU NEZARETİNDE TOPLANARAK NİSAN AYINDA ALMANYA’DA DÜZENLENECEK OLAN HANNOVER FUARINDA BÖLGEMİZ ADINA AÇILACAK TURİZM STANDI İÇİN TEMSİLCİ GÖNDERECEK.