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Darıca Feribot Yolu Üstgeçidinin Kirişleri Monte Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Eskihisar feribot yolu üzerinde yapılan yaya üstgeçidinin prekast kirişlerin montajı yapıldı

Darıca Feribot Yolu Üstgeçidinin Kirişleri Monte Edildi

07 Temmuz 2023 Cuma 11:26


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Eskihisar feribot yolu yaya üstgeçidi prekast kirişlerin montajı yapıldı. Gece geç saatlerde tüm güvenlik önlemleri alınarak yolun trafiğe kapatıldığı Eskihisar üstgeçidinin kiriş montajları sabahın erken saatlerinde tamamlandı. Darıca feribot yolunda ömrünü tamamlamış mevcut köprü yıkılarak yenileniyor. Yeni üstgeçidin yapılması sonrası eskiyip ömrünü tamamlayan yaya üstgeçidi yıkılacak. 


ESKİHİSAR FERİBOT YOLU ÜZERİNDE

Yayaların geçiş konforunu artırmak yaşlı ve engelli vatandaşların asansörlü bir şekilde üstgeçitlerden faydalanmasını sağlamak için Darıca Eskihisar Feribot yolu üzerinde prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidi yapılıyor. Yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla Darıca’dan Gebze’ye yayalar konforlu ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayacak. Engelli kullanımına uygun tek asansörlü yaya üstgeçidiyle vatandaşlar asansörlü köprü konforuna kavuşacak.  Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde de engelli kullanımına uygun, çelik asansörlü üstgeçit yapılıyor.


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