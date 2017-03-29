DARICA LİSESİ BEYZA'sına AĞLIYOR!

Alınan bilgiye göre, Beyza Şentürk, okul dönüşü, S.A'nın kullandığı öğrencileri taşıyan 41 P 3325 plakalı minibüse bindi.

Şentürk, Adem Yavuz Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan evinin yakınında araçtan indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk, indiği minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şentürk, gelen ekiplerce yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şentürk'ün cesedi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, daha sonra, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.