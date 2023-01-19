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Darıca’da karne şenliği

Darıca ilçesinde okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin eğlenceli bir tatil geçirmesi için karne şenliği düzenlenecek.

Darıca'da karne şenliği

19 Ocak 2023 Perşembe 14:18

  Darıca Belediyesi, 2022- 2023 yılı eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı boyunca ter döken minikler için karne şenliği düzenleyecek. Karnelerini alarak 15 günlük tatile çıkacak öğrencilere sürpriz hazırlayan Darıca Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirilecek şenlik ile çocuklar eğitim yılının tüm yorgunluğunu gönüllerince eğlenerek atacak. Şenlik çerçevesinde Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikler 21 Ocak Cumartesi günü başlayacak. Çocuk tiyatroları, sinemalar, jonglör gösterileri, interaktif oyunlar ve illüzyon gösterilerinin sahneleneceği şenlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. 
 
  “Çocuklarımızın sevinci bizim sevincimizdir” 
  Darıca Belediyesi tarafından çocuklara özel hazırlanan karne şenliğine tüm çocuklar ve ailelerini davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak en güzel ve keyifli çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. Eğitim öğretim yılının ilk dönemi boyunca okula giderek tatili hak eden çocuklarımız için Karne Şenliği düzenliyoruz. Çocuklarımız için onları mutlu edecek birçok etkinlik hazırladık. Çocuklarımız yarıyıl tatili boyunca sürecek şenlik ile hem eğitim yılının yorgunluğunu atacak hem de aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirecek.  Bu vesile ile tüm öğrencilerimiz ve ailelerini etkinliklerle dolu dolu geçecek olan Karne Şenliğimize davet ediyorum” dedi. 
 
                                         


İHA
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