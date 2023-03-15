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Darıcalı Öğrencilerin YKS Ücretleri Belediyeden

Darıca Belediyesi, YKS sınavına girecek olan Darıcalı gençlerin sınav başvuru ücretini ödeyecek. Gençlere müjdeyi duyuran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Siz yeter ki başarılı olun, Muzaffer ağabeyiniz her zaman yanınızda” dedi.

Darıcalı Öğrencilerin YKS Ücretleri Belediyeden

15 Mart 2023 Çarşamba 11:37

                                          
  Darıca Belediyesi, ilçede yaşayan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödeyecek. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri 14 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür Müdürlüğü’ne ulaştırarak yatırdıkları ücreti alabilecek. Gençlere sosyal medyadan yaptığı duyuru ile müjde veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri, bu yıl da belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Gençler yeter ki başarılı olsun Muzaffer ağabeyleri olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olacağım. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi. 
  

                                     


İHA
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