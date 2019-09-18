Darıca’nın yeni mekanı: Balyanoz Cafe

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’nda hizmete açılan ve eşsiz manzarasıyla herkesi büyüleyen Balyanoz Cafe, hem menüsü hem de fiyatlarıyla vatandaşı sevindiriyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesis eksikliği giderildi. Modern ve şık tasarımıyla Balyanoz Cafe, vatandaşların hizmetine girdi. Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmadığı sosyal tesis son teknolojilerle donatılmış konteynır uygulamasıyla hayata geçirildi. 180 metrekare oturum alanı olanak Balyanoz Cafe 80, kişilik oturma kapasitesine sahip.

BÖLGENİN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Tüm yeni nesil kahve çeşitlerinin Take Away Coffe bardağıyla servis edildiği Balyanoz Cafe’de restoran olmayacak. Tost, sandviç, kahve ve çay çeşitlerinin yanı sıra dondurma ve pasta servisleri yapılıyor. Son dönemlerin trend uygulamalarının örneğinin yer aldığı Balyanoz Cafe, açılır açılmaz en çok tercih edilen mekan haline geldi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Balyanoz Cafe, eşsiz manzarası ve güler yüzlü hizmetiyle sadece Darıca’nın değil tüm bölgenin yeni cazibe merkezi haline geldi.

MENÜSÜ VE FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilen Balyanoz Cafe, Darıca’da yaşayan herkese hitap ediyor. Menüsüyle fark yaratan Balyanoz Cafe, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Çayın 1.5 TL’ye ve suyun 1 TL’ye satıldığı Balyanoz Cafe’de Türk kahvesi de 4.5 TL’ye servise sunuluyor. Ucuz fiyat politikasıyla Darıcalıların hizmetine giren Balyanoz Cafe, kar amacı gütmeden vatandaşlara hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyor.