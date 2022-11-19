Değirmendere çekek yeri için kazıklar çakılıyor

Büyükşehir ekipleri, Değirmendere kayık-çekek yeri için kazık çakma işlemlerine devam ediyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere’de yapımına başladığı kayık-çekek yeri için kazık çakma çalışmalarını sürdürüyor. 4 sabit, 3 yüzer iskelenin yapılacağı kayık-çekek yeri için toplam 100 kazık çakılacak.





GÜNDE 3 KAZIK, TOPLAM 100 KAZIK

Gölcük Değirmendere mevkiinde inşa edilecek kayık-çekek yeri için çalışmalara başlandı. Toplam iskele alanı 1250 metrekare olan kayık-çekek yeri için kazık çakma işlemleri devam ediyor. Denizden yapılan çalışmalarda günde 3 kazık çakılıyor. Proje kapsamında toplam 100 çelik kazık çakılacak.





4 SABİT, 3 YÜZER İSKELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan kayık-çekek projesi kapsamında 4 adet kazıklı sabit iskele ve 3 adet alüminyum çerçeveli yüzer iskele bulunacak. Sabit iskeleler genişliği 4 metre, yüzer iskeleler genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da yapılacak.



