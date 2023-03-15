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Derince’de Yüzme Bilmeyen Kalmayacak

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile birlikte 2 bin 329 öğrenci havuzla buluşuyor.

Derince'de Yüzme Bilmeyen Kalmayacak

15 Mart 2023 Çarşamba 12:46

 
 Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile birlikte 2 bin 329 öğrenci havuzla buluşuyor.   
 Derince Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yıl ikincisini düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 329 öğrenci havuzla buluşuyor. Eğitimler Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda düzenleniyor. Öğrencilerin Derince Belediyesi’ne ait araçlar tarafından okullarından alınarak düzenli olarak servis ihtiyacının karşılandığı projede öğrencilerin boneleri de Derince Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çocukların yüzme eğitimleri ise Işıl Bozca Spor Merkezi ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman antrenörleri tarafından veriliyor. 
 
  “Çocuklarımız bizim geleceğimiz” 
  Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte yüzme havuzuna giderek, burada eğitim gören İbni Sina İlkokulu ve Bekir Sıtkı Özer İlkokulu’nun öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Gençliğe ve spora yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 





                          


İHA
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