Dilovası Belediyesinden Kamuoyuna Duyuru

‘Çamur at, iz bıraksın’ anlayışını temel felsefesi haline getiren muhalefetin; yine aslı astarı olmayan bilgiler ile hamaset yaparak, yalan ve iftiralar ile Dilovası Belediyemiz’i hedef gösterdiğini üzülerek ve acıyarak müşahede ettik.

Hiçbir belgeye dayandırılmadan, herhangi bir araştırma yapılmadan, tamamen sokak dedikoduları ile Belediye binamızın yıkımı ve yerine inşa edeceğimiz ‘kent meydanı’ projesi ile ilgili kamuoyunu yanıltmaya çalışan milletvekillerini bir kez daha esefle kınıyor, bu vesile ile işin hakikatini aşağıda maddeler halinde tane tane bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

1-Belediye Hizmet Binası 1989 yılında yapılmaya başlanmıştır.

2-Binanın Ruhsat ve İskânı yoktur.

3-Binanın Projesi yoktur. Yapılış tarihi itibari ile Binanın yapım tekniği, kullanılan demir-beton gibi ana malzemelerin cinsi/niteliği, miktarı ile ilgili hiçbir veri ya da belge yoktur. Yapılış tarihi itibari ile binanın yapıldığı alan için alınmış bir Zemin Etüd Raporu bulunmamaktadır. Binanın nasıl bir temel üzerine yapıldığı, zemin ile ilişkisinin nasıl olduğu ile ilgili de bir veri ya da kayıt bulunmamaktadır.

4-Belediye Binası 1999 Yılındaki Büyük Marmara Depreminden etkilenmiştir (Gölcük Depremi)

5-Büyük Marmara Depreminden sonra Güçlendirme yapılmamıştır.

6- Dilovası’nın 2009 Yılında İlçe olması sonrası Kaymakamlık Binasının olmayışı nedeni ile Kaymakamlık ve bağlı birimler için Dilovası Belediye binası kullanmış, İlçe Belediyesi olunması ile yeni belediye hizmet birimleri, müdürlükler kurulmuştur.

2009 yılında bu yoğunlukta kullanılırken ve binanın çatısının tamamen çürümüş olması nedeni ile yağışlarda 2.kattaki tüm birimlerin tavanları su sızdırmakta ve Kaymakamlık Makamı dâhil pek çok birimin tavanında su sızıntıları oluşmaktaydı.

2009 yılında yeni yapılması düşünülen klasik çatı binaya daha fazla yük getireceğinden çelikten daha hafif bir çatı katı yapılmış, üzeri hafif panel ile örtülmüştür. Bu hali ile bina yıllarca kullanılmıştır.

7- Son 10 yıl içerisinde Ülke genelinde Büyük Depremler yaşanmış, bu nedenle sürekli ülke gündeminde Büyük İstanbul Depremi beklentileri oluşmuş, ayrıca Deprem Yönetmeliği 2018 Yılında güncellenmiştir. Tüm bu nedenler ile 2019 yılında Belediye Binası ile ilgili güncel 2018 Türkiye Deprem Yönetmeliği kapsamında binanın Performans Analizi ve Risk Raporu hazırlanmıştır.

8- 18.09.2019 tarih ve 16730108 nolu rapor ve K754-19 sayılı Laboratuvar Raporları ile birlikte binanın güncel Deprem Yönetmeliğine uygun olmadığı, göçme bölgesinde ve kullanım açısından uygun olmadığı raporu çıkmıştır.

9- Bu raporlar doğrultusunda, bina ile ilgili yıkım kararı alınmıştır.

10- Özetle Bina,1989 Yılında yapılmış, bir projesi bulunmamakta, yapılış tarihi itibari ile alınmış bir zemin etüd raporu bulunmamakta, zemin değerleri bilinmemekte, bina ruhsatlı ve iskânlı olmadığı gibi, bina ile ilgili olarak alınmış olan bina sağlam raporu yoktur.

11- Binanın sağlam olduğuna dair söylenti tamamen gerçek dışıdır ve sokak dedikodusudur. Bu iddianın tam tersi, 1989 yılında o günkü inşaat tekniği şartlarına göre yapılmış, ruhsatı ve iskanı olmayan, zemin etüd raporu olmayan, zemin değerleri bilinmeyen, ciddi izolasyon sıkıntıları olması nedeni ile sürekli nem ve rutubet alan, Büyük Marmara Depreminden etkilenen ve bu hali ile yıllarca kullanılmış olan binanın sağlam olduğuna kanaat getirmek yada böyle bir iddiada bulunmak kesinlikle gerçeklerden uzak, şovenizm niyetiyle uydurulmuş bir bilgidir, gerçek dışı ve hatta iftiradan ibarettir. Bu dedikodulara Milletvekili kimliğine sahip kişilerin alet olması, hiçbir araştırma yapmadan, bilgi belgeye dayandırmadan gerçekmiş gibi dillendirmelerini öncelikle kendi vicdanlarına sonra kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

12- Tüm bunlara ilave olarak; İlçe Merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, kent estetiği açısından modern bir şehir görüntüsü oluşturmak, İlçe merkezindeki otopark sıkıntısını minimize etmek ve İlçe merkezinde bir meydan oluşturmak amacıyla Kent Meydanı Projesi hazırlanmıştır. Yer altında 2 kat kapalı otopark, Gençlik Merkezi ve üzerinde ise Kent Meydanı olacak şekilde hazırlanan projemiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale aşamasına getirilmiş olup, yakında inşaatı başlayacaktır

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur