Dilovası’nda Başkan Şayir ve Meclis Üyeleri bir arada

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım bugün meclis üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Kasım ayı meclisinde yaşanan sorunların ardından Aralık meclisi öncesi bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve meclis üyeleri AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği istişare toplantısında geçmişe dönük yanlış anlaşılmalardan dolayı yaşanan kırgınlıkların bir kenara bırakılarak Dilovası'nın geleceği için birlik ve beraberlik çatısı altında Dilovası'na hizmet etmek için fikir birliğine varıldı.

Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, "Geçtiğimiz ay ufak tefek sıkıntılardan ve yanlış anlamalar nedeni ile Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve meclis üyesi arkadaşlarımız arasında bir sıkıntı yaşanmıştı. Geçen süre içerisinde yaptığımız görüşmeler ile gereksiz yapılan sıkıntının çözüme kavuşması sağlanmış ve eskisi gibi yine birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmek için Başkanımız Hamza Şayir ve meclis üyeleri arasındaki sorun giderilmiştir. Hepimizin ortak amacı Dilovası'nın geleceğidir. Bir olup birlik olup ilçemize en iyi hizmetleri getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de, yaptığı açıklama da "Biz büyük bir aileyiz. İçimizde dönem dönem sıkıntılar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz ay yaşanan sıkıntının ardından yaptığımız istişareler sonucu yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunları hallederek bundan sonra yolumuza bakmaya gayret edeceğiz. Biz göreve gelirken Dilovası'na hizmet etmek ve Dilovası'nı daha iyi yerlere getirmek için bu ekiple yola çıktık. Zaman zaman yanlış anlaşılmalardan ufak tefek kırgınlıklar yaşayabiliriz. Ancak hepimizin ortak gayesi Dilovası'na hizmet olduğu için, çözülmeyecek problem yok. Şimdi kenetlenerek ilçemize hizmet etmek için önümüze bakacağız’’. dedi.



