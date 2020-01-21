İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda değişim hamlesi

Dilovası'nda her ay koordineli olarak organize ettiği aylık muhtarlar toplantısı 12 ilçe muhtarının katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası'nda değişim hamlesi

21 Ocak 2020 Salı 14:04

Tavşancıl Sahil Restaurant'ta gerçekleşen aylık muhtarlar toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ev sahipliği yaparken, toplantıya Başkan Yardımcıları Muhiyettin Gültekin, Edip Bingöl ve Sinan Yaşar ile İstihdam Birim Müdürü Yaşar Efiloğlu, Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Sorumlusu Mehmet Turak ile tüm mahalle muhtarları katıldı.

 

MUHTARLARIMIZLA KENTİMİZİ YÖNETİYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Halkımıza hizmet noktasında elimiz ayağımızdır. Muhtarlarımızla birlikte kentimizi yönetmek için sürekli koordineli bir şekilde bir araya gelerek öncelikli hizmetlerimizi belirleyerek çalışıyor. İlçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Onun için muhtarlarımızın taleplerini elimizden geldiğince ivedi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz.”dedi.
                                                                  

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 9 aylık bir süreç geçti. Bu süreçte önemli çalışmalar ve görüşmeler yaptık. Bundan sonraki süreçte ilçemizin bir çok noktasında projelerimiz start almaya başlayacak. Yani şimdi hizmet zamanı, 2020 yılında ilçemiz şantiyeye dönecek. Muhtarlarımızdan ve halkımızdan yapılacak olan çalışmalar için yaşayacakları sıkıntılardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Şu bilinmeli ki şantiye olmadan proje olmuyor. Sıkıntılar yaşanmadan güzellikler meydana çıkmıyor. Onun için halkımızdan biraz anlayış bekleyeceğiz.
 Halkımızla istişare ederek projelerimizi hayata geçireceğiz. Halkımızın istemediği hiçbir çalışmaya imza atmayacağız. Kanunlar çerçevesinde haklarımızı ve Dilovası halkının haklarını korumaya çalışacağız."dedi


KAYAPINAR’A TOPLU KONUT

Planlarımızı Kömürcüler OSB'nin gidişi üzerine yapıyoruz. Kömürcüler OSB kesinlikle taşınacak ancak onları mağdur etmeyecek şekilde yer çalışması yapılıyor. İnşallah kısa zamanda da bitecek. Kömürcüler OSB’nin gideceğinden dolayı Kayapınar'ın üst kısmında toplu konut projesi başlatmak için önümüzde ki haftalarda Ankara’da bir dizi görüşmeler yapacağız. İnşallah o bölgede TOKİ ile yapılacak olan toplu konutla kentimiz daha da büyüyecektir.”dedi.

HASTANEMİZİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞMESİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Ankara'da geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaretler hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Şayir, “Sağlık alanında güzel gelişmeler yaşıyoruz. Hastanemizin statüsünü değiştirmek için önemli görüşmeler yaptık. İnşallah kısa zamanda güzel müjdelerimiz olacak. Hastanemizin Mimarsinan ve Orhangazi mahalleri ile OSB bağlantı yolu içinde çalışmamız devam ediyor. İnşallah ona da yakında başlayacağız.

DİLOVASI’NA İHANET EDİYORLAR

 

Dilovası’nın nüfusunun artışı ile ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Başkan Şayir, “Nüfusumuz inşallah bu dönem 50 binin üzerinde çıkacak. Tek sıkıntımız belli kesimler, her dönem nüfus sayımı öncesi memleketlerindeki nüfuslarını artırmak adına toplu olarak kaydını köylerine alıyorlar. Bunu tespit ettik. Bunlar Dilovası’na ihanet ediyor. Hizmeti buradan alıyor. Çöpünü biz alıyoruz. Yolunu biz yapıyoruz. Ancak kaydı memleketinde göründüğü için iller bankası payı memleketine gidiyor. Bu Dilovası'na yapılmış büyük bir ihanettir. Yoksa Dilovası’nın nüfusu en az 50 bindir.”dedi.

 

MUHTARLARI TEK TEK DİNLEDİ

 

Başkan Şayir yaptığı açıklamaların ardından tek tek mahalle muhtarlarını dinledi. Muhtarların sorunlarını tek tek not alan Başkan Şayir, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat vererek öncelikli olarak muhtarların sıkıntılarının giderilmesini istedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Öğrencilere karne hediyesi Öğrencilere karne hediyesi
Çiftçi, “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır” Çiftçi, “En büyük yatırım eğitime yapılan...
Darıca'da karne şenliği Darıca'da karne şenliği
Kent konseyine özel önem Kent konseyine özel önem
Hastalara moral ziyareti Hastalara moral ziyareti
Darıca'da tüp bebek semineri Darıca'da tüp bebek semineri
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Öğrencilere karne hediyesi
Dilovası Belediyesi, 2019/2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı sonunda 15 günlük tatile giren öğrenciler...

Haberi Oku