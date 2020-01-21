Dilovası'nda değişim hamlesi

Dilovası'nda her ay koordineli olarak organize ettiği aylık muhtarlar toplantısı 12 ilçe muhtarının katılımı ile gerçekleşti.

Tavşancıl Sahil Restaurant'ta gerçekleşen aylık muhtarlar toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ev sahipliği yaparken, toplantıya Başkan Yardımcıları Muhiyettin Gültekin, Edip Bingöl ve Sinan Yaşar ile İstihdam Birim Müdürü Yaşar Efiloğlu, Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Sorumlusu Mehmet Turak ile tüm mahalle muhtarları katıldı.

MUHTARLARIMIZLA KENTİMİZİ YÖNETİYORUZ





Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Halkımıza hizmet noktasında elimiz ayağımızdır. Muhtarlarımızla birlikte kentimizi yönetmek için sürekli koordineli bir şekilde bir araya gelerek öncelikli hizmetlerimizi belirleyerek çalışıyor. İlçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Onun için muhtarlarımızın taleplerini elimizden geldiğince ivedi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz.”dedi.





Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 9 aylık bir süreç geçti. Bu süreçte önemli çalışmalar ve görüşmeler yaptık. Bundan sonraki süreçte ilçemizin bir çok noktasında projelerimiz start almaya başlayacak. Yani şimdi hizmet zamanı, 2020 yılında ilçemiz şantiyeye dönecek. Muhtarlarımızdan ve halkımızdan yapılacak olan çalışmalar için yaşayacakları sıkıntılardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Şu bilinmeli ki şantiye olmadan proje olmuyor. Sıkıntılar yaşanmadan güzellikler meydana çıkmıyor. Onun için halkımızdan biraz anlayış bekleyeceğiz.

Halkımızla istişare ederek projelerimizi hayata geçireceğiz. Halkımızın istemediği hiçbir çalışmaya imza atmayacağız. Kanunlar çerçevesinde haklarımızı ve Dilovası halkının haklarını korumaya çalışacağız."dedi





KAYAPINAR’A TOPLU KONUT





Planlarımızı Kömürcüler OSB'nin gidişi üzerine yapıyoruz. Kömürcüler OSB kesinlikle taşınacak ancak onları mağdur etmeyecek şekilde yer çalışması yapılıyor. İnşallah kısa zamanda da bitecek. Kömürcüler OSB’nin gideceğinden dolayı Kayapınar'ın üst kısmında toplu konut projesi başlatmak için önümüzde ki haftalarda Ankara’da bir dizi görüşmeler yapacağız. İnşallah o bölgede TOKİ ile yapılacak olan toplu konutla kentimiz daha da büyüyecektir.”dedi.





HASTANEMİZİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞMESİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ





Ankara'da geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaretler hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Şayir, “Sağlık alanında güzel gelişmeler yaşıyoruz. Hastanemizin statüsünü değiştirmek için önemli görüşmeler yaptık. İnşallah kısa zamanda güzel müjdelerimiz olacak. Hastanemizin Mimarsinan ve Orhangazi mahalleri ile OSB bağlantı yolu içinde çalışmamız devam ediyor. İnşallah ona da yakında başlayacağız.





DİLOVASI’NA İHANET EDİYORLAR

Dilovası’nın nüfusunun artışı ile ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Başkan Şayir, “Nüfusumuz inşallah bu dönem 50 binin üzerinde çıkacak. Tek sıkıntımız belli kesimler, her dönem nüfus sayımı öncesi memleketlerindeki nüfuslarını artırmak adına toplu olarak kaydını köylerine alıyorlar. Bunu tespit ettik. Bunlar Dilovası’na ihanet ediyor. Hizmeti buradan alıyor. Çöpünü biz alıyoruz. Yolunu biz yapıyoruz. Ancak kaydı memleketinde göründüğü için iller bankası payı memleketine gidiyor. Bu Dilovası'na yapılmış büyük bir ihanettir. Yoksa Dilovası’nın nüfusu en az 50 bindir.”dedi.

MUHTARLARI TEK TEK DİNLEDİ

Başkan Şayir yaptığı açıklamaların ardından tek tek mahalle muhtarlarını dinledi. Muhtarların sorunlarını tek tek not alan Başkan Şayir, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat vererek öncelikli olarak muhtarların sıkıntılarının giderilmesini istedi.