Dilovası’nda Girişimci Kadın Muhtar Adayı

Dilovası Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden Esma Özcan, uzun yıllardır birçok STK’da görev alarak hem mahallelinin hem de Dilovalıların yardımına koşuyor. Dilovası’nda geniş bir çevre tarafından tanınan Özcan ailesinin de desteğini alarak 2023 yılında yapılacak yerel seçimlerde Dilovası Orhangazi Mahallesi muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Dilovası’nın ilk kadın muhtarı olmak isteyen Özcan, çoğu kadınlardan oluşan aza ekibiyle yola çıkacağını belirterek şimdiden kapı kapı, sokak sokak gezerek ev toplantıları düzenleyerek vatandaşlardan destek istemeye başladı.

MAHALLEYE KADIN ELİ DEĞSİN

"Mahalleye kadın eli değsin" diyerek yola çıkan ve uzun yıllardır muhtarlık hayali kuran Özcan, yaptığı açıklama da; "Hayalim olan muhtarlığa, mağdur insanlarımızın sesine ses olabilmek, daha yaşanılabilir bir mahalle ve Dilovası hayali için yola çıkıyorum. Çıktığım yolda vatandaşlarımızın güzel tepkileri ile karşılaşmak beni mutlu ederken, doğru yolda ilerlediğimizi görüyorum. Bazen evlere gittiğimizde 'Ben muhtar adayıyım' dediğimde boynuma sarılanlar oluyor. En büyük destekçim eşim ve çocuklarım. Allah onlardan razı olsun."deli.

ÖNYARGILARI KIRACAĞIM

Vatandaşların kadınlara karşı ön yargılı olmaması gerektiğini dile getiren Özcan, özellikle Dilovası’nda bayanlara karşı oluşan önyargıları kırmak istediğini ve bir kez şans verildiğinde kadınların neler yapabileceğini göstermek istediğini söyledi. İnanarak yola çıktığını ve 2024 seçimlerinde muhtar olacağını belirtti.

ESMA ÖZCAN KİMDİR

Ağrı Eleşkirt doğumlu olan Esma Özcan, 30 yıldır Dilovası’nda, 20 yıl ise Orhangazi Mahallesi’nde ikamet ediyor. evli 5 çocuk annesi.