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Dilovası’nda Karne Heyecanı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler İlkokulunda öğrencilerin karne törenine katılarak öğrencilere karne dağıttı.

Dilovası'nda Karne Heyecanı

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:53

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yıl sonu karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Karne dağıtım törenine Dilovası Belediye Başkanı Ali Hamza Şayir’în  yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZİN TEMİNATISINIZ

Dilovası’nın geleceği olan genç neslin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Şayir, " 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere, gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Ama en çok da kitap okumayı ihmal etmeyin. Tatillerinizi sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Yaz tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" dedi.

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