Dilovası’nda Karne Heyecanı

SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZİN TEMİNATISINIZ
Dilovası’nın geleceği olan genç neslin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Şayir, " 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere, gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Ama en çok da kitap okumayı ihmal etmeyin. Tatillerinizi sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Yaz tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" dedi.