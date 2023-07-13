Dilovası’nın Şampiyonları Belli Oldu

Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anısına düzenlenen ödüllü masa tenisi ve yüzme turnuvalarının şampiyonları belli oldu.