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Dilovası’nın Şampiyonları Belli Oldu

Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anısına düzenlenen ödüllü masa tenisi ve yüzme turnuvalarının şampiyonları belli oldu.

Dilovası'nın Şampiyonları Belli Oldu

13 Temmuz 2023 Perşembe 13:17

15 Temmuz hain darbe girişimimin yıl dönümü nedeniyle Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü günü unutturmamak adına Masa Tenisi ve ‘Demokrasiye Atılan Kulaçlar’ yüzme turnuvaları düzenledi. Yüzlerce gencin katıldığı turnuvalar hafta sonu Dilovası Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. 

2 gün süren turnuvalarda yarışmaya katılanlar kıyasıya mücadele ederken, 2 günün sonunda masa tenisi ve yüzme turnuvalarının galipleri belli oldu. 

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Masa Tenisinde dereceye girenler; 

1. Münir Başaran

2. Barış Altıner

3. İbrahim Aksöz 

4. Ahmet Zor.

“Demokrasiye Atılan Kulaçlar” yüzme yarışlarında dereceye girenler:

9 Yaş Kızlar, 50 m Sırtüstü; 1.Hanzade ÇELİK, 

2.Berra Naz EKİCİ, 

3.Derin Dilber AKTAŞ. 

10 yaş Kızlar Sırt Üstü; 

1. Nisa ERDEM, 

2. Elif BEKTAŞ, 

3. Ceren GERDAN. 


9 Yaş Erkekler, 50 m Sırtüstü; 1.Egemen ÇAĞ, 

2.Rüzgar FIRAT, 

3.Ayaz KALE. 

10 yaş Erkekler, 50 m Sırtüstü; 1.Berke KOBYA, 

2.Kadir Taha KELEKCİ, 

3.Sıraç AYDIN. 

9 yaş Kızlar, 50 m Kelebek; 1.Derin Dilber AKTAŞ, 2.Hanzade ÇELİK, 

3.İlayda KAVALA. 

9 yaş Erkekler, 50 m Kelebek; 1.Egemen ÇAĞ, 

2.Devrim Toprak ULUSOY, 3.Çınar Mert KOÇAN. 

10 yaş Erkekler, 50 m Kelebek; 1.Kerem ŞEN, 

2.Halil Ibrahim BAYBAS. 

9 Yaş Kızlar, 

100 m Serbest; 

1.Hanzade ÇELİK, 

2.İclal ÖZKAN, 

3.Didarnaz ERARSLAN. 

10 Yaş Kızlar, 100 m Serbest; 1.Lara ERDEM, 

2.Çisil Ada KOÇ, 

3.Zeynep Rana BOSTANCI. 

9 Yaş Erkekler, 100 m Serbest; 1.Devrim Toprak ULUSOY, 2.Ayaz KALE, 

3.Poyraz SÜMBÜL. 

9 Yaş Kızlar, 4 x 50m Karışık; 1.Hesna Zeren TURALİ, 

2.Hira Nur ELBÜZ, 

3.Iclal ÖZKAN. 

10 Yaş Kızlar, 4 x 50m Karışık; 1.Çisil Ada KOÇ, 

2.Lara ERDEM, 

3.Nisa ERDEM. 

9 Yaş Erkekler, 4 x 50m Karışık; 1.Muhammed Eymen SİR, 2.Poyraz SÜMBÜL, 

3.Necat Ayaz LİKOĞLU. 

10 Yaş Erkekler, 50m Serbest; 1.Kadir Taha KELEKCİ, 

2.Kerem ŞEN, 

3.Berke KOBYA. 9 Yaş Kızlar, 

100m Kelebek; 

1.Yağmur YEYİN, 

10 Yaş Kızlar, 100m Kelebek; 1.Lara ERDEM, 

2.Begüm Gökçe KAYMAKÇI. 

9 Yaş Erkekler, 100m Kelebek; 1.Egemen ÇAĞ, 

2.Çınar Mert KOÇAN. 

10 Yaş Erkekler, 100m Kelebek; 1.Kerem ŞEN. 

9 Yaş Kızlar, 50m Kurbağalama; 1.Yağmur YEYİN, 

2.Derin Dilber AKTAŞ, 

3.Hira Nur ELBÜZ. 

10 Yaş Kızlar, 50m Kurbağalama; 

1.Çisil Ada KOÇ, 

2.Begüm Gökçe KAYMAKÇI, 3.Zeynep Rana BOSTANCI. 

9 Yaş Erkekler, 50m Kurbağalama; 

1.Rüzgar FIRAT, 

2.Ömer Poyraz MADENÜS, 3.Muhammed Eymen SİR. 

10 Yaş Erkekler, 50m Kurbağalama; 

1.Berke KOBYA, 

2.Kadir Taha KELEKCİ, 

3.Emre ŞENGÜN. 

9 Yaş Kızlar, 100m Sırtüstü; 1.Hanzade ÇELİK, 

2.Berra Naz EKİCİ, 

3.Iclal ÖZKAN. 

10 Yaş Kızlar, 100m Sırtüstü; 1.Elif Ela ŞAHİN. 

2.Nisa ERDEM. 

9 Yaş Erkekler, 100m Sırtüstü; 1.Necat Ayaz LİKOĞLU, 

2.Kadir Ayaz SAĞLAM, 

3.Emir Asaf GÜMÜŞ

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