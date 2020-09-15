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Duraklar ve asansörler dezenfekte ediliyor

Toplu taşıma ulaşımında sıkça kullanılan duraklar ve yaya üst geçit asansörlerinin temiz olması, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de bu kapsamda her hafta il genelindeki yaya üst geçit asansörleri ile toplu taşıma duraklarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Duraklar ve asansörler dezenfekte ediliyor

15 Eylül 2020 Salı 09:54

Toplu taşıma duraklarını yediden yetmişe tüm vatandaşlar kullanırken yaya üst geçit asansörlerini genel olarak yaşlı ve engelli vatandaşlar kullanıyor. Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Çayırova’dan İzmit’e ve Kandıra’dan Karamürsel’e kadar vatandaşların kullandığı üst geçit asansörleri ile toplu taşıma duraklarında sık sık temizlik yapıyor. Yapılan temizlik çalışmaları durak ve asansörlerin hijyeni sağlanarak, vatandaşların sağlığı korunuyor.

 

DEZENFEKTAN İLE SİLİNİYOR

Temizlik çalışması kapsamında ekipler, durak ve asansörleri ilk olarak deterjan ile temizliyor. Deterjan temizliği sonrasında virüslerin yok olması için durak ve asansörler dezenfektan ile tekrardan silinerek hijyen sağlanıyor. Ekipler temizlik çalışması doğrultusunda durak ve durak çevresindeki çöplerin de temizliğini gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının başladığı ilk günden bu yana şehirdeki birçok alanda temizlik ve dezenfektan uygulama çalışması gerçekleştirdi.


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