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Eşini öldüren kişi tutuklandı

İzmit'te eşini boğarak öldüren kişi tutuklandı.

Eşini öldüren kişi tutuklandı

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:43

28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Ö.G. (39) ile kocası Z.G. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G, eşini boğdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kavga sırasında eşi tarafından bıçakla yaralandığını ileri süren Z.G, Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Cinayet zanlısı Z.G'nin bir camide müezzin, eşinin ise din görevlisi olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin arasında daha önce de kavgalar yaşandığı öğrenildi. 



AA
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