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Gebze Halk Eğitimi Merkezi Kurs Kayıtları Başladı

Gebze Belediyesi ve Gebze Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, ilçe genelinde vatandaşların ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda birçok branşta verilecek olan eğitimler için kurs kayıtları başladı.

Gebze Halk Eğitimi Merkezi Kurs Kayıtları Başladı

25 Eylül 2023 Pazartesi 08:28

2023-2024 eğitim, öğretim döneminde verilecek olan kurslar Gebze Halk Eğitim Merkezi’nde başlayacak. Kurslara başvurular Gebze Halk Eğitim merkezinden yapılabilecek. Dersler Ekim ayında  başlayacak.  Birçok branşta verilecek olan kurslar arasında; Ateşte Cam Sanatı (Murona cam sanatı Gebzede eğitim verilen tek yerdir) , Çini, Seramik, İngilizce, Resim, Takı tasarımı, Dikiş nakış, Giyim, Meslek kursları gibi bölümler yer alıyor.

Kurum hocalarından cam sanatı hocası Gönül Kocamaz , halk eğitim kurslarının her zaman yoğun ilgi gördüğünü ve bu dönem de birçok kişinin kurslara katılmasını beklediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler
GEBZE HALK EĞİTİMCamMuronaGönül Kocamaz
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