Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arasındaki banliyö seferleri, 19 Haziran 2013 tarihinde hat yenileme sebebiyle durdurulmuş ve çalışmaların iki yıl içerisinde bitirileceği açıklanmıştı.

Yüklenici firmalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle sekteye uğrayan çalışmalar tamamlanamadığı için hat o tarihten bu yana kapalı bulunuyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda oturup söz konusu banliyö trenlerini kullanan milyonlarca kişi seferlerin açılacağı günü dört gözle bekliyor. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini hizmete açmayı planlıyor. Planlamaya göre, Gebze – Haydarpaşa ve Kazlıçeşme-Halkalı güzergahında hali hazırda Marmaray’da kullanılan metro araçları çalışacak. Kesintisiz 75 kilometrelik hat boyunca hizmet verilecek hattaki çalışmaların hızlandığını belirten bakanlık yetkilileri, banliyö sistemlerine metro standartları getirildiğini ifade etti.

GEBZE-HALKALI 105 DAKİKA OLACAK

Proje tamamlandığında Avrupa yakasında 20, Anadolu yakasında 25 kilometrelik hat yenilenmiş olacak. Yetkililere göre hat tamamlandığında, Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada gidilebilecek. Alt yapı, üst yapı ve sinyalizasyon işleri ve hattın tamamında 38 istasyon yapılacak. Projede istasyonların yanı sıra kara yolu yapımı, yayalar için alt ve üst geçitler, istinat duvarları ve menfezler de var. Mevcudu 2 olan hat sayısı 3’e çıkarılacak. Proje tamamen işletmeye alındığında iki hatta banliyö trenleri çalışacak, üçüncü hat ise şehirlerarası yük ve yolcu trenleri tarafından kullanılacak. Bakırköy-Bostancı arası 37 dakikada geçilecek.

HAYDARPAŞA GARI’NIN AKIBETİ

Gebze – Haydarpaşa hattındaki çalışmalar nedeniyle 5 yıldır kapalı tutulan Haydarpaşa Garı’nın ise yüksek hızlı tren seferlerinin son durağı olması planlanıyor. Hali hazırda Ankara’dan kalkan hızlı trenin Pendik’e kadar geliyor, yolcular otobüslerle şehir merkezine taşınıyor.

SIKINTILAR GİDERİLDİ

Bakan Arslan, Ankara-İstanbul YHT hattına entegre edilecek Gebze-Halkalı Demiryolu Projesi kapsamında banliyö hatlarının iyileştirilmesi işinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Gebze'den Pendik'e kadar YHT'ler kullanılıyor. Banliyö trenlerinin kullanılabilmesi adına da Pendik'ten Ayrılıkçeşme'ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme'den Halkalı'ya olan kısmının her iki tarafında da hem Avrupa hem Anadolu yakasında şu an inşaat çalışmaları hızlandı. Çok önemsediğimiz İstanbul gibi bir yerde Marmaray'ın devamı olan ve günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek projede yüklenicilerden kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar giderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2018 sonunda, bu işin tamamlanması ile Sivas'tan kalkan bir YHT, Marmaray'ı da kullanarak denizin altından Halkalı'ya kadar gidebilecek.”