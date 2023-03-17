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Gebze İlçemizde 10 Hane Ziyaret Edildi

Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ilimizin her bir yerindeki tüm şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek gönül köprüleri kurulmaya, kimsesizlerin kimi olmaya devam ediliyor.

Gebze İlçemizde 10 Hane Ziyaret Edildi

17 Mart 2023 Cuma 16:08

 

 

Devletin şefkatine ihtiyaç duyan ve gönlü alınmayan tek bir kişi kalmayıncaya dek ziyaretlerini yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımızca, ilimiz genelinde yapılan hane ziyaretlerine bugün de Gebze ilçemizde devam edildi. 

 

Ailelerin İhtiyaç Durumları Yerinde İncelendi

 
Gebze ilçemizde yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi 10 aileyi hanelerinde ziyaret edip, onlarla hemhal olan Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Valimiz Seddar Yavuz’un selamlarını iletip, taleplerini dinleyerek ihtiyaç durumlarını yerinde inceledi.

 
Ziyaret edilen ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Vali Yardımcısı Gültekin, gereken ne varsa yapılacağını belirtti.


Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarımızla hasbihal eden, hal ve hatırlarını soran Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, çocuklara da hediyeler vererek onları sevindirdi.

 








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