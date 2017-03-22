Gebze külliyatına eşsiz bir eser daha!

Fatih’in Fermanları Kitabı’nın ardından Gebze’nin kültür hazinesine Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitabını da kazandırmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Telif hakları Gebze Belediyesi’ne ait bu eser Türkiye’de ve Dünya’da bir çok araştırmaya ve çalışmaya kaynaklık edecek güzide bir eser olacak” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in öncülüğünde başlatılan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi isimli kaynak kitap çalışmasının sona ermesinin ardından kitabın tanıtımı düzenlenen panelle gerçekleştirildi. Gebze Kültür Merkezi salonunda düzenlenen panele ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, başkan danışmanı Şakir Bitmez ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Panel Çoban Mustafa Paşa Cami İmam Hatibi Adem Akbaş’ın Kur’an Tilaveti ile başladı.

DÜNYAYA KAYNAK NİTELİĞİNDE

Kur’an tilavetinin ardından panelin açılışında selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze’de yaşamak bir ayrıcalık, yaşamaktan keyif alınacak bir kentte yaşıyoruz. Gebze’yi Türkiye’de bilmeyen yok ama Dünyada da bilmeyen yok. Bir sanayi kenti olarak bilinen kentimizin tarihi değerlerini ortaya çıkarmak adına Mehmet Çelik hocamızla çok çabaladık. Fatih’in Fermanları Kitabını oluşturduk ve bütün üniversitelerde, kütüphanelerde kaynak olarak kullanılacak ve bu kitabın telif hakları Gebze Belediyesi’ne ait. Şimdi de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi isimli iki ciltlik bir kitabın çalışması tamamlandı. Sadece Gebze’ye değil, Türkiye’ye Dünya’ya bir kaynak olacak bu kitabın da telif hakkı yine Gebze Belediyesi’ne ait. Bir Belediye Başkanı bir kenti sadece fiziksel olarak geliştirmekle yükümlü değildir. Şehri fiziksel anlamada geliştirirken o şehri sosyal, kültürel anlamda da geliştirmek lazım” ifadelerine yer verdi.

EL KİTABI OLACAK

Başkan Köşker’in ardından kürsüye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan konuşmasında, “Çoban Mustafa Paşa hakkında çok fazla bilgiye sahip değildik. Bu kitap Çoban Mustafa Paşa adına güzel bir kaynak olacak. Sadece akademisyenlere değil bizlere de bir el kitabı olacak. Bu anlamda Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇAN TEK İNSAN

Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Sait Toprak ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol ile birlikte gerçekleştirildiği panelde Fatih’in Fermanları Kitabı hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Fatih Sultan Mehmet bir insan olarak bir çağ kapatıp çağ açan tek insandır. Binlerce teze konu olan Fatih Sultan Mehmet’in fermanlarına hiçbir akademik çalışmada yer verilmemişti. Bu korkunç bir eksiklikti. Fatihin Fermanlarından faydalanamamasının sebebi ise fermanların orijinallerinin saklanmayıp yollanması ve nereye gönderiliyor ise o dilde yazılmasıdır. Bir işi yapabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız vardır biri at biri meydan. Başkanımızın Fatih Sultan Mehmet’in ölümünün 532 yıl dönümünde gerçekleştirdiği Hünkar Çayırındaki 40 bin kişinin katıldığı programda bu kitabın temelleri atıldı.

FATİH’İN RUHANİYETİ GEBZE’DE!

532 tane hatim okuttuk ve bunu Mekke’de, Medine’de, Kudüs’te ve Fatih Sultan Mehmet’in hükmettiği tüm ülkelerde okuttuk. Bunu İstanbul yapamadı bu yüzden Fatihin Ruhaniyeti Gebze’de. Sağ olsun başkanımız bize meydan oluşturdu. “Fatih’in Fermanları Kitabı” hiçbir üniversitenin sahip olmadığı bir kaynak ve telif hakları Gebze Belediyesi’ne ait. Sonuç olarak hiçbir üniversitesinin sahip olmadığı bu kaynağa bir ilçe belediyesi olan Gebze Belediyesi sahip oldu. Bu gerçekten de paha biçilemez bir değer.

Ç. MUSTAFA PAŞA BU ŞEHRİN KİMLİĞİDİR

Çoban Mustafa Paşa’ya gelecek olursak Gebze güzel bir şehir evet ülke ekonomisine büyük katkıları var, sanayi şehri bunların yanında bir kimliğini olması lazım bu kentin. Bu şehrin kimliği Çoban Mustafa Paşadır. Sadece bir cami değildir Memluk Mimarisine sahip Türkiye’de ki tek cami Çoban Mustafa Paşa Camisidir. Çoban Mustafa Paşa ile ilgili çalışmalar yapılmış ama Mustafa Paşalar birbirine karışmış durumda. Vakfiyesi olmadan Çoban Mustafa Paşa yazılamaz. Vakfiyesi olmadan Çoban Mustafa Paşa yazılamazdı ve bu Vakfiye çok ağır bir dille yazıldığı için kimse cesaret edememiş. İşte bu vakfiyenin tecrübesi yine Gebze Belediyesi tarafından yaptırıldı ve bu kitap oluşturuldu.

ÖNSÖZ CUMHURBAŞKANININ

Fatih’in Fermanları Kitabının takriz yazısı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazıldı. Aynı şekilde Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitabının yine ön sözü Cumhurbaşkanımız tarafından referandumdan sonra yazılacak ve Gebzelilere bir hediye olmuş olacak. Kitabı satır satır inceleme fırsatınız olacak orijinalinin hemen yanında Türkçe karşılığı ile oluşturulan kitap oldukça önemli bir kaynak” ifadelerine yer verdi.

KİTAP TÜM YÖNLERİ İLE ANLATILDI

Panele konuşmacın olarak katılan ve Kitabın oluşturulmasında büyük emekleri olan Doç. Dr. Sait Toprak ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol kitabın içeriği hakkında bilgileri paylaştı. Konuşmacılar bu kitap ile birlikte Mustafa Paşa Külliyesine giren birisinin Külliyede yazılanların hepsini anlayabileceğini, orijinalleri ile Türkçelerinin birlikte yer aldığını ifade ettiler. Panel sonunda konuşmacılara protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi. Panel çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.









