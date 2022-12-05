Gebze Şehit Mehmet Kartal Caddesine yeni üstyapı





Kent genelinde ulaşım güvenliği ve konforunu sağlamak için gece gündüz çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde önemli bir caddeyi daha sil baştan yeniledi. Yavuz Selim Mahallesi’nde yer alan bin 400 metre uzunluktaki Şehit Mehmet Kartal Caddesinde üstyapı yenilendi.





6 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Asfalt kazıma makinesi ile özelliğini yitirmiş eski asfaltı kazıyan Büyükşehir Belediyesi, trimer kazısı sonrası zemin ıslah çalışmaları ile yolu asfalta hazır hale getirdi. Gebze Şehit Mehmet Kartal Caddesi’ne 5 bin 400 ton PMT malzemesi, 6 bin ton da asfalt serildi.