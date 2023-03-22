GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI'NA ABDURRAHMAN ASLANTAŞ SEÇİLDİ

Gebze ticaret odası kurulduğu günden bu güne 35 yıllık tarihinde üçüncü başkanını seçti. GTO kurucu başkanı İbrahim Başaran'dan sonra Nail Çiler oda Başkanı seçilmişti.
2009 yılından beri Gebze Ticaret Odası Başkanı olarak görev yapan Nail Çiler’in CHP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Çiler’in yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan, Aslantaş Elektrik firmasının sahibi Abdurrahman Aslantaş gelerek Gebze Ticaret Odası’nın yeni başkanı oldu.
Gebze gazetesi olarak Nail Çiler'e siyasi hayatında başarılar dilerken Gebze 'nin ve GTO'nun herkes tarafından sevilen Gebzeli iş insanı Abdurrahman Aslantaşı kutluyor GTO başkanlığında başarılar diliyoruz
GTO BAŞKANI ASLANTAŞ'IN YENİ YÖNETİMİ:
Yücel Yılmazer