GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI'NA ABDURRAHMAN ASLANTAŞ SEÇİLDİ

2009 yılından beri Gebze Ticaret Odası Başkanı olarak görev yapan Nail Çiler’in CHP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Çiler’in yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan, Aslantaş Elektrik firmasının sahibi Abdurrahman Aslantaş gelerek Gebze Ticaret Odası’nın yeni başkanı oldu.