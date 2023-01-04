Gebze’de 2023 Yılının İlk Meclisi Toplandı

Gebze’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Gebze Belediyesi 2023 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönetiminde gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı ilk oturumunda gündemde olan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan Balçık Mahallesi, 190 ada 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında Beylikbağı Mahallesi 4888 ada 7 ve 11 parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumunda yapılan gizli oylamayla Ahmet Hüseyinçelebi, Şenay Önder, Mahmut Yandık, Abdullah Kahraman ve Sinan Çeper denetim komisyonu üyeliğine seçildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı ocak ayı meclisinde, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Biz normal şartlarda araçlar noktasında kamu kaynağını en yüksek düzeyde tutan durumu tercih ettik. Araç kiralamada bir kısmını kiralayacağız, bir kısmını da satın alacağız. Önceliğimiz kamu kaynağının verimli kullanılması. Kiraladığımız 150 araç haricinde, çift kabin kamyonetlerde çıkan kasko bedelinden ötürü fazla kiralama ücreti ödemek istemedik. O kalemde kullandığımız 36 civarında araç söz konusu, bu araçları satın alma yöntemine gideceğiz. Fazla bedel ödememek için bu araçları satın almamız gerekiyor. Çoban Mustafa Paşa Gebze’nin tarihi bir eseri. Oranın içerisindeki abdesthanede sıkıntı yaşanıyor. Meydanın altına meydanın kullanımını hiçbir şekilde etkilemeyecek, yer altında modern bir tuvalet ve abdest yeri inşa edeceğiz. Sizlerin de katkılarıyla devraldığımız caminin diğer boş alanının altına yer altı tuvaleti inşa edilecek. Bunu da sayın valimizle yaptığımız istişareler sonucunda ortak proje olarak gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Ocak meclis toplantısının ikinci oturumu 9 Ocak Pazartesi günü saat 15:00’te gerçekleştirilecek.