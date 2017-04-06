Gebze’de estetik çalışmalar



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleşen çalışmalar neticesinde kent estetiğine uymayan cepheler düzenlenerek kent estetiğine uygun hale getiriliyor. İlk olarak belediye çevresinde bulunan Şehit Mevlüt Duru, Kavak ve Bahar Caddeleri’nde 21 adet bina ve 6 adet boş parseli kaplayan cephe iyileştirme çalışmalarına başlandı.

ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Gebze’de ilk uygulanacak olan bu proje kapsamında binaların dış cephelerinin boyanması, temizlenmesi, reklamlardan arındırılması, klima vb. dış ünitelerin estetik elemanlarla çevrilmesi, dış cephelerde mevcut antenlerin çatıda toplanması; boş parsellerin ilgili caddelere bakan kısımlarında dikey bitkilendirme çalışmaları yapılması ve görsel kirliliğe neden olan elemanların kaldırılması işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca ilgili kurul kararı esas alınarak, reklam ve ilan yönetmeliğine uygun olarak tabela, toplu tabela ve tente uygulamaları yapılıyor. Çalışma neticesinde marka kent olan Gebze, estetik açıdan yeni bir görünüm kazanacak. Yetkililer çalışmaların kentin tüm caddelerinde uygulanacağı bilgisini verdi.