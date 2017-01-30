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Gebze'de Feci Kaza:1 Ölü, çok sayıda yaralı var

Gebze'de Feci Kaza:1 Ölü, çok sayıda yaralı var .

Gebze'de Feci Kaza:1 Ölü, çok sayıda yaralı var

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:01

 D-100 Karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 1 Kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Gebze D-100 karayolunda can pazarı yaşanırken, olay yerin çok sayıda İtfaiye ve ambulans sevk edildi. Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. D 100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden ve Freni patladığı iddia edilen 41 L 3269 plakalı bir kamyonun Safaş fabrikası mevkinde duramayarak önünde seyreden araçları adeta biçtiği ileri sürüldü. 12 aracın karıştığı kazada 1 Kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası çok sayıda itfaiye ve ambulans olay yerine sevk edildi. D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma yapıyor. Çok sayıda aracın pert olduğu öğrenildi.









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