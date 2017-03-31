İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de Hırsızlık !

Aracın içinden 20 Bin TL'yi çaldı.

Gebze'de Hırsızlık !

31 Mart 2017 Cuma 10:24

Olay Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. B.K  içinde 20 Bin TL para olan çantayı aracında bırakıp namaz kılmaya gitti. Daha sonra vatandaşı takibe alan A.P isimli zanlı vakit kaybetmeden harekete geçerek aracın camını kırıp çantayı çalıp kayıplara karıştı. Ardından aracının başına geldiğinde camının kırık olduğunu ve için de para olan çantanın çalındığı fark eden B.K hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını izleyerek olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Emniyet güçleri A.P’yi kısa sürede Gebze’de bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.P emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi


Kaynak Kulis Haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Gebze HırsızlıkTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Köşker Güzeller'de.. Köşker Güzeller'de..
Köşker'den Kütüphaneler Haftası Mesajı Köşker'den Kütüphaneler Haftası Mesajı
Köşker Anlattı.. Köşker Anlattı..
Gebze Hava Durumu Gebze Hava Durumu
"Yer yüzü çağdaş işgaller yaşıyor"
Çayırovalı Öğrenciler Yazarla Buluştu Çayırovalı Öğrenciler Yazarla Buluştu
Yukarı Çık

Köşker Güzeller'de..
Başkan Köşker Güzellere konuk oldu

Haberi Oku