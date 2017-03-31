Gebze'de Hırsızlık !

Olay Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. B.K içinde 20 Bin TL para olan çantayı aracında bırakıp namaz kılmaya gitti. Daha sonra vatandaşı takibe alan A.P isimli zanlı vakit kaybetmeden harekete geçerek aracın camını kırıp çantayı çalıp kayıplara karıştı. Ardından aracının başına geldiğinde camının kırık olduğunu ve için de para olan çantanın çalındığı fark eden B.K hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını izleyerek olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Emniyet güçleri A.P’yi kısa sürede Gebze’de bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.P emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Kaynak Kulis Haber
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