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Gebze'de Servis Can Aldı !

Gebze’de meydana gelen trafik kazasında servis minibüsünün çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gebze'de Servis Can Aldı !

04 Nisan 2017 Salı 14:42

 Edinilen bilgilere göre: kaza dün Gebze Gaziler Mahallesi 1702 sokak üzerinde meydana geldi. Kenan Delik’in kullandığı 41 P 3642 plakalı servis minibüsü yaya halde yürüyen Kemal Taşar adındaki vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Taşar olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Devletteki müdahalenin ardından Anadolu Sağlık Merkezine sevk edilen Kemal Taşar burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Delik polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak KulisHaber
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