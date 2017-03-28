Gebze'deki Cesedin Kimliği Belirlendi !

Gebze ilçesinde, ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin, 30 yaşında Afganistan uyruklu kişiye ait olduğu öğrenildi

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin, 30 yaşında Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi Çayırlar mevkisi ormanlık alanında, geçen cuma günü odun toplayan bir kişi tarafından çalıların arasında çürümüş erkek cesedi bulundu.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Afganistan uyruklu Gülbeddin Harun'a ait olduğu belirlendi.

Harun'un cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

Gülbeddin Harun'un, İstanbul'da günlük işlerde çalıştığı öğrenildi.