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Gebze'deki Kaçaklar !

Gebze ilçesinde yabancı uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Gebze'deki Kaçaklar !

15 Mart 2017 Çarşamba 09:23

 Gebze ilçesinde yabancı uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Gebze Otogarı'nda, İstanbul'a gitmek için otobüs bileti almak isteyen 20 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 15'inin Pakistan, 5'inin de Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin, İstanbul'da çalışmak için geldikleri öğrenildi.

AA

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