GEBZE'DEKİ PARKLARA GÜVENLİK KAMERASI UYGULAMALARI

Gebze’deki çocuk park ve bahçeleri güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki; çocukların eğlenceli vakit geçirdiği park ve bahçeler güvenlik kamera sistemiyle donatılıyor. Gebze’deki parklarda güvenliğin sağlanmasının yanı sıra park mobilyalarına ve oyun gruplarına verilen zararın önlenmesinin de hedeflendiği çalışma kapsamında bugüne kadar 28 parkta güvenlik kamera sistemi kuruldu. Gebze Belediyesi yetkilileri, park ve bahçeler müdürlüğünün sorumluluk alanındaki parklarda bilgi işlem müdürlüğü tarafından çalışmaların ara vermeden devam edeceği bilgisini paylaştı.



























