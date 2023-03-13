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GEBZE'DEKİ PARKLARA GÜVENLİK KAMERASI UYGULAMALARI

Gebze’deki parklara kamera sistemi kuruluyor

GEBZE'DEKİ PARKLARA GÜVENLİK KAMERASI UYGULAMALARI

13 Mart 2023 Pazartesi 15:52


 

Gebze’deki çocuk park ve bahçeleri güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki; çocukların eğlenceli vakit geçirdiği park ve bahçeler güvenlik kamera sistemiyle donatılıyor. Gebze’deki parklarda güvenliğin sağlanmasının yanı sıra  park mobilyalarına ve oyun gruplarına verilen zararın önlenmesinin de hedeflendiği çalışma kapsamında bugüne kadar 28 parkta güvenlik kamera sistemi kuruldu. Gebze Belediyesi yetkilileri, park ve bahçeler müdürlüğünün sorumluluk alanındaki parklarda bilgi işlem müdürlüğü tarafından çalışmaların ara vermeden devam edeceği bilgisini paylaştı. 















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