Gençlere yapılan yatırım mutlaka geri döner

Gençlik Koridoru projesi kapsamında gençlik buluşmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gençlere yapılan yatırımların mutlaka geri döneceğine inanıyoruz. Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Gençlik Koridoru projesi kapsamında gençlerle buluşmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu kez gençleri yapımı tamamlanan Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi’nde ağırladı. Belirli aralıklarla gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale gelen Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi’ni gençlere gezdirerek tesis hakkında bilgiler de verdi.

GENÇLERE YAPTIĞIMIZ YATIRIM EN GÜZEL YATIRIMDIR

Gençlerle yemek yiyip çay sohbeti yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, en önemli yatırımın gençlere yönelik yatırım olduğunu belirterek “Belediye başkanlığından öte gençlerin abisi olmayı önemsiyorum. Gençlerle her zaman bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizde teknofest gençliği yetişirken bizler de Darıca’da gençlerimizi daha çok teknolojiyle buluşturmaya önem veriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi’nde gençler için en ince ayrıntıyı düşündük. Fikir atölyeleri, youtube stüdyosu, münazara odaları gibi alanlarla gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. En kaliteli malzemeleri kullanmaktan çekinmedik. Çünkü gençlere yapılan yatırımların mutlaka geri döneceğine inanıyoruz. Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

HER ALANDA GENÇLERİN YANINDAYIZ

Her alanda gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sadece teknoloji değil her alanda gençlerin yanında oluyoruz. İskoliye Sanat Akademi’mizde gençlerimize tiyatrodan müzik kurslarına kadar istedikleri alanlarda ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Spor komplekslerimizde gençlerimizi yüzmeden, boksa, futboldan halk oyunlarına kadar ilgi duydukları alanlarda destekliyoruz. Sosyal tesislerimizi gençlere göre dizayn ediyoruz. Millet kütüphanesi, üniversite hazırlık kursları gibi hayatın her alanında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Gençlere yönelik iki projemiz olan Gençlik koridoru projemiz ve Sanat Seninle Sokakta projemizle iki ödül almamız da gençlere verdiğimiz değerin en önemli göstergelerinden biri oldu” dedi.