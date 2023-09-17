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Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Başiskele ilçesinde seyir halindeki hafifi ticari araç aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

17 Eylül 2023 Pazar 13:31

 
  Kaza, Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan D.K idaresindeki 41 ADT 841 plakalı Fiat marka hafifi ticari araç, T.K. hakimiyetindeki 41 SH 539 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, sürücüler D.K ve T.K yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.  Kazalı araçlar ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. 
  Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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