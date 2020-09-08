İki araç çarpıştı; 3 yaralı

Sadık Çelik (35) yönetimindeki 41 AFK 377 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Kayacık Mahallesi yakınlarında Ali Sinan Köseataç idaresindeki 41 SS 159 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçtaki Tuğçe Köseataç yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücülerden Köseataç ile yanındaki Tuğçe Köseataç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun Kocaeli-Yalova yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı.





