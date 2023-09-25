İmamoğlu’ndan Çiler’e Ziyaret İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Eylül 2023 tarihinde CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'i ziyaret etti.

Ziyaret, İmamoğlu'nun Kocaeli'ye düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında gerçekleşti. İmamoğlu’nun, Çiler'in Gebze’deki ofisinde gerçekleşen ziyarette Gebze hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Çiler ve İmamoğlu yaptığı görüşmede Gebze’nin sorunlarının çözümü adına çalışmalara devam edeceklerini ifade ettiler.



