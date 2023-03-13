İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Dilovası'nda Anıldı

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Dr Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULU ANMA

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’a dair sunumlar yaparken, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci üzerine değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştılar.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları milli mücadele günlerini anlatan tiyatro gösterileri seyircileri duygulandırırken, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir ve protokol üyeleri tarafından takdim edilerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdiler.