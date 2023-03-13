İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Dilovası'nda Anıldı

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULU ANMA
Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler davetliler tarafından büyük ilgi gördü.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’a dair sunumlar yaparken, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci üzerine değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştılar.
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları milli mücadele günlerini anlatan tiyatro gösterileri seyircileri duygulandırırken, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir ve protokol üyeleri tarafından takdim edilerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdiler.